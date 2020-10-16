Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması - Son Dakika

Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması

16.10.2020 20:15
Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Arı'yı (71) bulmak için çalışma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Arı'yı (71) bulmak için çalışma başlatıldı.

Turgutlu ilçesine bağlı Kayrak Mahallesi'nde oturan Ali Arı, dün sabah saatlerinde 4 keçisini otlatmak için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Arı'ya ulaşamayan ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, ailesi ve mahalleli, Kayrak Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda da yapılan aramada iz takip köpekleri de kullanılıyor.


Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması
Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması
Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması
Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması

İlçe Jandarma Komutanlığı, Turgutlu, Ali Arı, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da hayvanlarını otlatmak için çıkan ve kaybolan kişi için arama çalışması - Son Dakika

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