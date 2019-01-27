Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Heyelandan Kapanan Kırsal Mahalle Yolları Açıldı

Turgutlu'da Heyelandan Kapanan Kırsal Mahalle Yolları Açıldı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde son günlerde yoğun yağmurun etkisiyle oluşan heyelan nedeniyle kapanan 2 kırsal mahallenin yolu belediye ekipleri tarafından dozerlerle açıldı.

Turgutlu'da Heyelandan Kapanan Kırsal Mahalle Yolları Açıldı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde son günlerde yoğun yağmurun etkisiyle oluşan heyelan nedeniyle kapanan 2 kırsal mahallenin yolu belediye ekipleri tarafından dozerlerle açıldı.

Turgutlu'nun kırsal Çatalköprü ile Yukarı Bozkır mahallerinde, dün yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Kayan toprak ve devrilen ağaçlar iki mahallenin yolunun kapanmasına neden oldu. Harekete geçen Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, dozerler ile yolu tekrar trafiğe açtı. MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Belediye olarak ekiplerimiz sel, su taşkınlıklarına ve heyelana karşı teyakkuz halinde göreve hazır vaziyette beklemekteler. Kısa süreli oluşan olumsuzluklara hemen müdahale edilerek vatandaşlarımızın mağduriyetleri anında giderilmekte. Heyalan nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarına da anında müdahale edildi. Yollar, tekrar trafiğe açıldı. Şu an kapalı kırsal mahalle yolumuz bulunmamaktadır" dedi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

Turgutlu Belediyesi, Manisa, Turgutlu, Güncel
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