Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Huzur Operasyonu

Turgutlu'da Huzur Operasyonu

44 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesine 135 polisin katıldığı huzur operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 2 araç trafikten men edildi ve toplamda 12 araç sürücüsüne 2 bin 421 TL para cezası kesildi.

Turgutlu'da Huzur Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesine 135 polisin katıldığı huzur operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 2 araç trafikten men edildi ve toplamda 12 araç sürücüsüne 2 bin 421 TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur operasyonu gerçekleştirildi. 135 polisin görev yaptığı uygulamada 12 mahalle, 27 metruk bina, 20 park, 14 okul bahçesi kontrol edildi. Ayrıca çeşitli noktalardaki trafik denetiminde ise 166 araç incelendi.

Uygulamada, bin 107 kişinin sorgulaması yapılarak, haklarında 24 ayrı suçtan yakalama kararı ve kesinleşmiş toplamda 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik uygulamasında ise 2 araç trafikten men edilirken, 12 araç sürücüsüne toplam 2 bin 421 lira para cezası kesildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, Huzur, 3. Sayfa
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