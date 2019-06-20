Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da huzur operasyonu
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Turgutlu'da huzur operasyonu

47 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde huzur operasyonu gerçekleştirildi.
İlçe genelinde 120 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 29 iş yeri ile metruk binalar ve okul bahçeleri kontrol edildi.
Uygulamada, 408 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, hakaret suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Trafik denetiminde ise 118 araç incelendi, bir araç trafikten men edilirken, 6 bin 820 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:09 Kaynak: AA
Manisa, Turgutlu, Huzur, Güncel
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