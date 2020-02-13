Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' operasyonu: 10 gözaltı

7 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen 'Huzur ve Güven' operasyonunda 1'inin üzerinden uyuşturucu çıkan, 9'u hakkında da yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen 'Huzur ve Güven' operasyonunda 1'inin üzerinden uyuşturucu çıkan, 9'u hakkında da yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. 5 aracın trafikten men edildiği operasyonda, trafik kuralı ihlali yapan sürücülere toplam 47 bin TL para cezası kesildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle dün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında 'Huzur ve Güven' operasyonu düzenlendi. İlçedeki başta, eğlence yerleri ve kahvehaneler olmak üzere umuma açık yerlerde denetimlerde bulunulup, kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli araçlar tek tek arandı. Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 9 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde skunk ve metamfetamin ile ecstasy bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Evraklarında eksiklikler bulunan 5 araç trafikten men edildi. Kusurlu sürücülere toplam 47 bin lira para cezası kesildi.Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer denetimlerin süreceğini bildirdi.


Turgutlu, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
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