Turgutlu'da

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 110 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki uygulama kapsamında 20 metruk bina, 30 iş yeri, 7 park kontrol edildi. Ayrıca trafik denetiminde ise 150 araç incelenirken, 1 iş yerine sigara içirmek, 2 kişiye de sigara içmekten işlem yapıldı.



Uygulamada, bin 400 kişinin sorgulaması yapılarak, yoklama kaçağı 6 kişiye tebligat yapılırken, 3 basit yaralama ile 2 dolandırıcılık suçundan yakalama kaydı bulunan şahıs ise gözaltına alındı.



Trafik uygulamasında ise 10 sürücüye toplam 7 bin 908 lira para cezası kesildi.