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Turgutlu'da ihtiyaç sahiplerini sevindirecek proje

51 dakika önce

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe genelinde kullanılmayan kıyafetleri toplamak adına şehrin çeşitli noktalarına 60 adet 'Giyim Bağış Kutuları' yerleştirdi.

Turgutlu'da ihtiyaç sahiplerini sevindirecek proje, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe genelinde kullanılmayan kıyafetleri toplamak adına şehrin çeşitli noktalarına 60 adet 'Giyim Bağış Kutuları' yerleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatandaşlarımız kullanmadıkları ancak kullanılabilir durumdaki kıyafet, perde, ev tekstili ürünleri, gelinlik, nişanlık, sünnetlik gibi ürünleri Giyim Bağış Kutusuna bırakabilirler. Bizler de onları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız." dedi.


Turgutlu Belediyesi kullanılabilir nitelikteki her türlü ev tekstili ürünlerini, perdeleri, kıyafetleri, ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak adına ilçe geneline 60 adet Giyim Bağışı Kutusu yerleştirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören kıyafet bağış kutularına gelinlik, damatlık, nişanlık ve sünnetlik gibi kıyafetleri de bağışlanabileceğini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kullanılabilir nitelikteki her türlü ev tekstili ürünlerini, perdeleri, kıyafetleri, ayakkabıları, gelinlik, damatlık, nişanlık, sünnetlik ve oyuncakları ulaştırmak adına Kıyafet Bağış Kutusu konumlandırıldı. Şu anda 60 adet konumlandırdık. İstenilen mahallemize ve sokağımıza da talep doğrultusunda Giyim Bağış Kutusu konumlandırabiliriz. Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerimize bunları teslim ederek ihtiyaçlarını gidermek. Hayırsever vatandaşlarımız bu kutular dışında Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi'ne ayrıca 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayarak Sosyal İşler Müdürlüğümüze de bilgi alarak bağışta bulunabilirler." diye konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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