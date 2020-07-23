Turgutlu'da iki apartman karantinaya alındı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kişinin koranavirüs testinin pozitif çıkması üzerine iki apartman karantinaya alındı.

Turgutlu ilçesi Kaplan Sokak'ta bulunan bir apartmanda oturan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaşadıkları apartman ile temaslı oldukları tespit edilen yan apartman karantinaya alındı. Turgutlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "I·lc¸emiz Turgutlar Mahallesi Kaplan Sokakta bulunan 17/1 nolu apartmanın 2 nolu dairesinde ikamet etmekte olan kis¸ilerden 2 kis¸isinin Kovid-19 testlerinin pozitif c¸ıkması nedeni ile 17 nolu ve 17/1 nolu apartmanlarda bulunan digˆer dairelerden 3 daire ile temaslı durumunda oldugˆu anlas¸ıldıgˆından ve hastalıgˆın hızlı yayıldıgˆı da du¨s¸u¨nu¨lerek, salgının o¨nlemek adına, Turgutlar Mahallesi Kaplan Sokak Dıs¸ kapı No: 17 nolu ve 17/1 apartmanların 23.07.2020 tarihi saat: 17.00 itibari ile zorunlu sagˆlık hakları saklı kalmak s¸artı ile izolasyon su¨resi olan 15 (on bes¸) gu¨n karantinaya alınmasına, uygulamasının kolluk kuvvetleri ve Zabıta ekiplerince yapılmasına karar verilmiştir' ifadelerine yer verildi.