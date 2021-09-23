Turgutlu'da İmam Hüseyin'in 40'ı için temsili yürüyüş yapılacak - Son Dakika

Turgutlu'da İmam Hüseyin'in 40'ı için temsili yürüyüş yapılacak
23.09.2021 16:12
Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin 40'ncı günü için her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla Kerbela'da gerçekleştirilen Erbain yürüyüşü 26 Eylül Pazar Günü saat 15.00'da temsili olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.
Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in şehit edilişinin 40'ncı günü için her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla Kerbela'da gerçekleştirilen Erbain yürüyüşü 26 Eylül Pazar Günü saat 15.00'da temsili olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesinde bulunan İmam Hüseyin (Hüseyniye) Camii önünde 26 Eylül Pazar günü saat 15.00'da başlayacak olan yürüyüş Turgutlu Belediyesi önündeki Ortapark'ta sona erecek. Bu yıl Turgutlu'da ilk kez temsili olarak gerçekleştirilecek olan Erbain yürüyüşünün başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm şehitler için gerçekleştirildiğini kaydeden İmam Hüseyin Camii Derneği yetkilileri tüm ehlibeyt aşıklarını ve vatandaşları yürüyüşe davet etti. - MANİSA
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