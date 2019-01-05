Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da İnsanın İçini Isıtan Görüntü

Turgutlu'da İnsanın İçini Isıtan Görüntü

1 saat önce

Turgutlu'da insanın içini ısıtan görüntüManisa'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kadın, işyeri önünde soğuktan korunmaya çalışan bir köpeğin üzerine, evden getirdiği çocuğunun bebek battaniyesini örttü.

Turgutlu'da İnsanın İçini Isıtan Görüntü, System.String[]
Turgutlu'da insanın içini ısıtan görüntü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kadın, işyeri önünde soğuktan korunmaya çalışan bir köpeğin üzerine, evden getirdiği çocuğunun bebek battaniyesini örttü. İnsanın içini ısıtan o anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlginç olay, geçen perşembe günü saat 17.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerindeki bir petshop'ın önünde yaşandı. İsmi öğrenilenemeyen bir kadın, evde beslediği balıklar için alışveriş yaptığı petshop'tan çıkarken, sokakta bir köpeğin titrediğini gördü. Bunun üzerine eve gidip, çocuğunun bebek battaniyesi alan kadın, işyeri önünde bekleyen sokak köpeğinin üzerine örttü. Kentte sıcaklığın zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle sokak hayvanları zor günler geçirirken; insanın içini ısıtan o anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI O VATANDAŞIMIZ

Görüntülerin kaydedildiği dükkanın işletmecisi Ayten Eralp, Bu sokak köpeğine dükkan önünde bakıyoruz. Biz üzerine bir şey örttük mü atıyordu. İçeri de girmiyor. Bize gelen müşterimiz işyerinden çıkarken, köpeğin üşüdüğünü görünce eve gidip kızının battaniyesini üşenmeden buraya getirip örttü. Kendisi bizim devamlı müşterimiz ama ismini bilmiyorum dedi. Görüntülerin insanı duygulandırdığını dile getiren Eralp, Zenginlik sadece mal, mülk ve para biriktirmekle olmaz. Bana göre dünyanın en zengin insanı o vatandaşımız. Bu soğuk havada evden getirdiği battaniyeyi üşümekte olan bir köpeğin üzerini örten vatandaşımızdır diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Manisa, Turgutlu, Güncel
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