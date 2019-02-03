Turgutlu'da İş Yerine Saldırı
21 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerine benzin dolu şişe atıldı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde bir iş yerine benzin dolu şişe atıldı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah A'ya ait Şehitler Mahallesi
Şehitler Yolu'ndaki pide salonuna gece saatlerinde bir otomobilden benzin dolu şişe atılması nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı
Alevler, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Polis
, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:41 Kaynak: AA
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