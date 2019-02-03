Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da İş Yerine Saldırı

Turgutlu'da İş Yerine Saldırı

21 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerine benzin dolu şişe atıldı.

Turgutlu'da İş Yerine Saldırı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerine benzin dolu şişe atıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah A'ya ait Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu'ndaki pide salonuna gece saatlerinde bir otomobilden benzin dolu şişe atılması nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı

Alevler, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:41 Kaynak: AA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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