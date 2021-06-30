Turgutlu'da jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu - Son Dakika

Turgutlu'da jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu
30.06.2021 23:04
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı ekilmiş 12 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı ekilmiş 12 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ilçede yasadışı uyuşturucu uretimine geçit vermedi. İlçeye bağlı Sarıbey Mahallesi'nde E.O. tarafından kenevir yetiştirildiği istihbaratını alan ekipler harekete geçerek belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.O'nun ikamet adresindeki bahçesinde boyları 100 - 150 cm arasında değişen bakımları yapılmış 12 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.O. Turgutlu ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İfadesinin ardından E.O. serbest bırakılırken ele geçirileb kenevirler imha edildi. - MANİSA
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