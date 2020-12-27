Turgutlu'da kablo hırsızları mahalleyi internetsiz bıraktı - Son Dakika

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken internet erişiminin sağlanması için çalışma başlatıldı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde internet erişimini sağlayan kabloların çalınması nedeniyle bir mahallede internet kesintisi yaşandı.

Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir

Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor