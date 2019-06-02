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Turgutlu'da kabristanlarda bayram hazırlığı

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hem kırsal mahallelerde hem de şehir merkezindeki eski ve yeni kabristanda Arife Günü ve Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Turgutlu'da kabristanlarda bayram hazırlığı, System.String[]
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hem kırsal mahallelerde hem de şehir merkezindeki eski ve yeni kabristanda Arife Günü ve Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Turgutlu Belediyesi Ekipleri kabristanları bayram ziyaretlerine hazırlıyor. Belediyenin Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesi, kireçleme ve bordürlerde boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Öncelikle Turgutlu Belediyesi kırsal mahallerinde çalışmalarına başlayan ekipler, kabristanlarda çevre düzenlemesi ve kireçleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Eski ve Yeni Kabristanlarında, Urganlı Kabristanı'nda belediye ekipleri bordür boyamalarını, çevre düzenlemesini ve kireçleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Eski ile Yeni Kabristan'a ve Irlamaz Kabristan'ına Arife Günü Belediye Binası önünden saat 09.00'dan 17.00'ye kadar her saat başı ücretsiz otobüs kaldıracak. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
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