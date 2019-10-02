Turgutlu'da kaçak teknolojiye baskın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaçak teknolojik cihazların bulunduğu 2 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve cep telefonu parçası ele geçirildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu'da emtia kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında 2 iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 510 adet yeni nesil cep telefonu ekranı, 260 adet cep telefonu bataryası, 143 adet USB kablo, 75 adet bluetooth kulaklık, 14 adet powerbank, 4 adet kaçak cep telefonu buldu.



Olayla ilgili A.B. ve S.A. olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. - MANİSA