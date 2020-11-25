Turgutlu'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık standı kuruldu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında farkındalık standı kuruldu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla Turgutlu Atatürk Parkı'nda açılan standı ziyaret eden Kaymakam Ali Yılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada kurulan stantta özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtıldığını belirterek şunları kaydetti:

"KADES uygulaması şiddete karşı tek dokunuş. Akıllı telefonlara indirilen uygulamalar vasıtasıyla kadınlarımız, şiddete maruz kaldıklarında tek tuşla emniyet birimlerine ulaşabiliyorlar ve bu tek tuşla beraber konumları düşüyor. Çok hızlı bir şekilde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz olay yerine intikal ediyor. Şu an farkındalık yaratmak için kurduğumuz stant vesilesiyle kadınlarımız haklarını öğreniyorlar ve yalnız olmadıkları konusunda bilgilendiriliyorlar."

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ali Yılmaz ve eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Baştürk, Turgutlu Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Suudi Arslan ve Turgutlu Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Tuğran Şen, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.