Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Kar Çocukların Ayağına Geldi

Turgutlu'da Kar Çocukların Ayağına Geldi

49 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Güney, Dağmarmara ve İğneci Mahallelerinden kamyonlarla taşınan kar çocukların oyun oynaması amacıyla Ortapark ve 15 Temmuz Demorkasi Şehitleri Meydanı'na döküldü.

Turgutlu'da Kar Çocukların Ayağına Geldi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Güney, Dağmarmara ve İğneci Mahallelerinden kamyonlarla taşınan kar çocukların oyun oynaması amacıyla Ortapark ve 15 Temmuz Demorkasi Şehitleri Meydanı'na döküldü. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatıyla yüksek bölgelerden toplanan yaklaşık 30 ton kar araçlarla Turgutlulu çocukların ayağına getirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki yıldır ilçe merkezinde kar görmeyen çocuklar ve vatandaşlar, parkta ve meydanda kar görünce büyük sevinç yaşadı. Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatıyla kentin en işlek noktalarına dökülen kar çocukların eğlencesi oldu. Vatandaşlar ve çocuklar uygulamadan memnun olduklarını dile getirirdi. Meydandaki kar etrafında buluşan çocuklar ve yetişkinlerin kartopu oynadığı anlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, dün akşam ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın mutluluğunu ilçe sakinleriyle paylaşmak istediklerini dile getirerek, "İlçe merkezine yağmadı ve özellikler çocuk ve gençlerimiz kar özlemi çekti. Bizde bu uygulamayı yaptık ve sonuç gayet memnun edici oldu. Vatandaşlarımız ve evlatlarımız karın keyfini çıkardı. Hem onlara bir karne hediyesi vermiş olduk hem de kar özlemlerini bir nebze olsun dindirdik. Biz de ilçe merkezimizde bulunan çocuklarımız için böyle bir şey düşündük ama bundan sadece çocuklarımız değil yetişkinlerimiz de büyük keyif aldı" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Güney, Manisa, Turgutlu, Güncel
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