Turgutlu'da Kar Yağışı
53 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
İlçeye bağlı İğneci, Ayvacık, Yukarıbozkır, Güney, Kuşlar, Hacıisalar ve Karaköy mahallelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Yağış sebebiyle jandarma ekipleri, sürücüleri araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:53 Kaynak: AA
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