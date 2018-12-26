Turgutlu'da Kar Yağışı
39 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
İlçeye bağlı İğneci, Ayvacık
, Yukarıbozkır, Güney, Kuşlar, Hacıisalar ve Karaköy
mahallelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Yağış sebebiyle jandarma ekipleri, sürücüleri araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:12 Kaynak: AA
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