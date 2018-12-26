Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Kar Yağışı

Turgutlu'da Kar Yağışı

39 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İlçeye bağlı İğneci, Ayvacık, Yukarıbozkır, Güney, Kuşlar, Hacıisalar ve Karaköy mahallelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yağış sebebiyle jandarma ekipleri, sürücüleri araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:12 Kaynak: AA

Ayvacık, Manisa, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı

Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 00:51:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]