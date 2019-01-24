Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da "Kasaba Huzur" Operasyonu

Turgutlu'da "Kasaba Huzur" Operasyonu

44 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Kasaba huzur" operasyonu gerçekleştirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Kasaba huzur" operasyonu gerçekleştirildi.

İlçe genelinde 135 polisin katılımıyla "Kasaba huzur" adı verilen yapılan uygulama kapsamında 12 mahallede 27 metruk bina, 20 park ve 14 okul bahçesi kontrol edildi.

Çeşitli noktalardaki trafik denetimlerinde de 166 araç incelendi. 2 araç trafikten men edilirken, 12 sürücüye 2 bin 421 lira ceza uygulandı.

Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi adli makamlara teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Manisa, Turgutlu, Huzur, Güncel
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