Turgutlu'da kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 2 saat sonra bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Yayla Mahallesinde oturan bir aile saat 13.00 sıralarında 5 yaşındaki kızları B.Ş'nin kaybolduğunu bildirdi.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte çevrede yürüttüğü arama çalışması sonucu çocuğu, yaklaşık 2 saat sonra evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide tek başınayken buldu.
B.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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