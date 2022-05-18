TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI - Son Dakika
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TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

18.05.2022 23:49

Turgutlu'da kayıp iki çocuğun eşyaları gölet kenarında bulundu (2)Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan tek yumurta ikizi Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14) kıyafetlerinin bulunduğu orman yangınları için oluşturulan gölette arama...

Turgutlu'da kayıp iki çocuğun eşyaları gölet kenarında bulundu (2)

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan tek yumurta ikizi Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14) kıyafetlerinin bulunduğu orman yangınları için oluşturulan gölette arama çalışması başlatıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle göletten su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir kirizi geçirdi.

TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

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Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI - Son Dakika
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