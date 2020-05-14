Turgutlu'da kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika

Ekipler sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi.

Turgutlu'dan Manisa istikametine giden 45 ACR 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

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