Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişi, arkadaşının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişi, arkadaşının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erbiller Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, Rıdvan Çalık'ın (31), oynadığı arkadaşına ait ruhsatsız tabanca ateş aldı.

Bacağından vurulan Çalık, arkadaşlarının haber vermesi olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Çalık'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Rıdvan Çalık'ın 3 arkadaşı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü
Kazada hayatını kaybeden kadının kızıyla aynı sonu yaşadığı ortaya çıktı Podolski'nin, berber koltuğunda çay keyfi Kız arkadaşının eski sevgilisine silah çekip darbetti

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:59:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da kazara kendisini tabancayla vuran kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]