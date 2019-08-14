Turgutlu'da "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında ortak denetim gerçekleştirdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında ortak denetim gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:28 Kaynak: AA
Ekipler, Çepnidere Kavşağı'ndaki kontrol noktasında ortak denetim yaptı.
Sürücüleri emniyet kemeri, aşırı hız gibi konularda uyaran ekipler, durdurulan araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük armağan ederken, kolonya ve şeker ikramında bulundu.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücü seyahat karnesi dağıttı, sürücülere alkol ve GBT kontrolü yaptı.
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