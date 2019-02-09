Turgutlu'da Ki Cinayete 2 Tutuklama
40 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 Şubat 2019'da bir kahvehaneye pompalı tüfekle yaylım ateşi açarak bir kişiyi öldüren şahıslar yakalanarak tutuklandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde 6 Şubat 2019'da bir kahvehaneye pompalı tüfekle yaylım ateşi açarak bir kişiyi öldüren şahıslar yakalanarak tutuklandı.
Olay 6 Şubat 2019'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıslarca bir kahvehaneye pompalı tüfekle yaylım ateşi düzenlendi. Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği T.G. (26) hayatını kaybetti. Olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri hayatını kaybeden T.G. ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen G.Ö. (27) isimli şahıs olayda kullandığı suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalandı. Öte yandan olaya karıştıkları belirlenen şüpheli A.Ö (18) ve S.S.Ç. ve F.Ö. (17) isimli şahıslar da yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.Ö ve A.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:22 Kaynak: İHA
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