Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da kiraz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Turgutlu'da kiraz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

3 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Turgutlu'da kiraz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuncer Şen (56) idaresindeki 45 KA 3159 plakalı kiraz yüklü kamyon, Turgutlu- Ödemiş yolu Ayvacık Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü Şen, yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol kenarına dökülen kirazlar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:31 Kaynak: AA
Ayvacık, Ödemiş, Manisa, Turgutlu, Güncel
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