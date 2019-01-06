Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Kırsal Mahaller Beyaza Büründü

Turgutlu'da Kırsal Mahaller Beyaza Büründü

12 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı.

Turgutlu'da Kırsal Mahaller Beyaza Büründü, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Turgutlu'da yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kar yağışını fırsat bilen mahalleliler, bu görsel şöleni fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi, karın keyfini yaşadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

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