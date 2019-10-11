Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı
Son Dakika Spor Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı

Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı

43 dakika önce

Turgutlu Belediyesi, kadınların yoğun talep gösterdiği pilates kurslarında kış dönemi kayıtlarına başladı.

Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi, kadınların yoğun talep gösterdiği pilates kurslarında kış dönemi kayıtlarına başladı.


Turgutlu Belediyesinin sağlıklı yaşam için düzenlediği kurslar ilgi görüyor. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaz döneminde düzenlenen ve kadınlar tarafından büyük ilgi gören pilates kursları için kış dönemi kayıtları da başladı. Turgutlu Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Salı ve Perşembe günler saat 13.30 ve saat 18.00 olmak üzere iki seans halinde devam eden kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı! 4 aday daha var
Ali Koç: Maça lütfen milli forma ile gelin Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı Steven Nzonzi ayrılık iddialarına cevap verdi: Bir yere gitmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:15:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da kış dönemi 'Pilates Kursu' kayıtları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]