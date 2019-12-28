Turgutlu'da Kore gazisine son görev - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da Kore gazisine son görev - Son Dakika

Turgutlu'da Kore gazisine son görev

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Enver Yeşilyurt askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Turgutlu'da Kore gazisine son görev, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Enver Yeşilyurt askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kore gazisi Enver Yeşilyurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu askeri törenle Turgutlu Kervan Camisine getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt'un cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafını ailesine teslim etti. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Yeşilyurt, Turgutlu, Manisa, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Jennifer Lopez'in tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar

Son Dakika Haberleri
22:15 Yüzbaşılar Cami cemaatinden Büyükşehir'e teşekkür - Son Dakika
22:15 Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti - Son Dakika
22:15 Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
22:14 Konak'ta Sefarad festivali başladı - Son Dakika
22:09 Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını kararttı - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:17:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlu'da Kore gazisine son görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]