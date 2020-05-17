Turgutlu'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 74 yaşındaki gazeteciye ziyaret - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle evinden çıkması kısıtlanan 74 yaşındaki gazeteci Tuncel Yılmaz'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Çetin Akın, maske, kolonya ve çeşitli hediyeler verdi.



Koronavirüs nedeniyle evin balkonunda gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren gazeteci Tuncel Yılmaz, hayatında ilk defa gazetecilikten bu kadar uzak kaldığını belirterek hayatın bir an önce normale dönmesini beklediğini belirtti.

Belediye Başkanı Çetin Akın da "Gazeteci Tuncel ağabeyimiz hepimizin sevdiği bir isim, kendisi malum süreç nedeniyle 2 aydır aramızda değil, bizler de bugün ziyaret ederek halini hatırını sormak istedik. Umuyoruz koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar bir önce sona erer ve kendisini tekrar aktif olarak aramızda görürüz" dedi.