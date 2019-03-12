Turgutlu'da Kuvvetli Yağmur

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.



İlçede öğleden sonra başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine ve kapalı yerlere sığındı.



Sağanak nedeniyle bir çok rögar taştı, Yıldırım mahallesi Atatürk Bulvarı'nda göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi.



Bir çok sokakta su birikintileri oluştu.



Su basmalarına karşı belediye alarm durumuna geçerken sokak ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.



Yetkililer aralıklarla süren sağanağa karşı vatandaşların dikkati olmasını istedi.

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