Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Kuvvetli Yağmur

Turgutlu'da Kuvvetli Yağmur

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Turgutlu'da Kuvvetli Yağmur, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İlçede öğleden sonra başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine ve kapalı yerlere sığındı.

Sağanak nedeniyle bir çok rögar taştı, Yıldırım mahallesi Atatürk Bulvarı'nda göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Bir çok sokakta su birikintileri oluştu.

Su basmalarına karşı belediye alarm durumuna geçerken sokak ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer aralıklarla süren sağanağa karşı vatandaşların dikkati olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:17 Kaynak: AA

Manisa, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı

Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:08:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Kuvvetli Yağmur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]