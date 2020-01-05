Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu

7 saat önce

Yanan iş yeri İtfaiye ekiplerinin çalışması MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan iş yeri

İtfaiye ekiplerinin çalışması MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutlu'da kuyumcuda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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