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Turgutlu'da mevsimlik budama çalışmaları

7 saat önce

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama çalışmasının ardından ilçe genelindeki tüm ağaçların budanması için çalışmalarını hızlanırdı.

Turgutlu'da mevsimlik budama çalışmaları, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama çalışmasının ardından ilçe genelindeki tüm ağaçların budanması için çalışmalarını hızlanırdı.


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri mevsimlik budama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tüm yeşil alanlar ve parklarda bulunan ağaçların budama çalışmalarının ardından ilçe genelinde bulunan tüm ağaçların mevsimlik budama çalışmaları başladı. İstasyonaltı, Mustafa Kemal Mahallesi, Albayrak Mahallesi, Altay Mahallesinde başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, Urganlı, Çıkrıcı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan ağaçlarında budama çalışmaları devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Yetişkinlerin ve çocukların sosyal alanı olan parklarımızdan başlattığımız budama çalışmalarımızı ilçe geneline yaydık. Budama çalışmalarımızla ağaçlarımızın düzenli gelişimi sağlanırken rüzgar ve fırtınalı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca ağaçlarımızın ömrünü uzatıp kalitesini de arttıyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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