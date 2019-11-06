Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da minibüs ani fren yapınca, 3 yolcu yaralandı
Son Dakika Güncel Turgutlu'da minibüs ani fren yapınca, 3 yolcu yaralandı

Turgutlu'da minibüs ani fren yapınca, 3 yolcu yaralandı

8 saat önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün ani fren yapması sonucu yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu'da minibüs ani fren yapınca, 3 yolcu yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün ani fren yapması sonucu yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Ankara E-96 kara yolu üzerinde seyir halinde olan Nazif Şahin idaresindeki 45 D 4033 plakalı dolmuş, Selvilitepe Mahallesi Akıllı Kavşağı'na geldiği ani fren yaptı. Minibüs içerisinde yolcuların tutundukları demir barın kırılması ile yolcular Necmiye Sütçü (54), Ayşe Çelik (31) ve Elife Emek (55) yaralandı.


Haber verilmesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.


Dolmuş sürücüsü Nazif Şahin, Akıllı Kavşağı'na geldiği sırada bir otomobilin önüne kırdığını ve fren yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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