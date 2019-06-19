Turgutlu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
'nın Turgutlu
ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Kervanyolu mevkiinde H.O. (61) yönetimindeki 45 ZC 7072 plakalı motosiklet ile E.A.(52) idaresindeki 45 AAB 643 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu, motosiklet sürücüsü H.O. yaralandı. Yaralı H.O. o sırada olay yerinde bulunan CHP Turgutlu Belediye Meclis Üyesi Burhan Irk tarafından şahsi aracıyla Turgutlu Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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