Turgutlu'da motosiklet uygulaması yapıldı - Son Dakika

Turgutlu ilçesinde trafik kurallarına uymadıkları belirlenen motosiklet sürücülerine para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, motosikletlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 50 motosiklet sürücüsü ile 17 yolcu kontrol edildi. İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada 11 sürücü ile 3 yolcuya kask takmamaktan, üçüne de eksik belgeden para cezası kesildi.

Denetimlerde 3 motosiklet de trafikten men edildi.