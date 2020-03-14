Turgutlu'da oda ve borsadan fırsatçılarla mücadele açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'da oda ve borsadan fırsatçılarla mücadele açıklaması - Son Dakika

Turgutlu'da oda ve borsadan fırsatçılarla mücadele açıklaması

6 saat önce

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) ile Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) tarafından yapılan ortak basın açıklamasında ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağı bildirildi.

Turgutlu'da oda ve borsadan fırsatçılarla mücadele açıklaması, System.String[]

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) ile Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) tarafından yapılan ortak basın açıklamasında ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağı bildirildi.

TUTSO'da düzenlenen basın toplantısında konuşan TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, bazı işletmelerin koronavirüs sonrası oluşan durumdan istifade ederek haksız fiyat artışı yaptığı yönünde şikayetlerin bulunduğunu bildirdi.

Aydın, "Bu çerçevede, çalışma alanımız olan Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde tespit edeceğimiz bu tür işletmelere karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız. Haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmelidir ki vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sesiz kalmayacağız. Gün, krizi fırsata çevirme günü değildir. Gün birlik ve beraberlik içersin de bir araya gelerek zorlukları aşma günüdür" dedi.

Toplantıya Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel ve iki kurumun yöneticileri de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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