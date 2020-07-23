Turgutlu'da orman tahribatı havai hatla engelleniyor

Haftalarca sürecek çalışmalar havai hat ile 1-2 gün içinde bitiriliyor

Yeni sistem sayesinde hem zamandan hem iş gücünden tasarruf sağlanıyor

MANİSA - Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne tahsisi yapılan havai hattı ve traktör tipi sürücü vinç ilk olarak Turgutlu Orman işletme Şefliğinde kullanılmaya başlandı. Sistem sayesinde hem zamandan hem iş gücünden tasarruf sağlanırken, orman toprağının tahribatının da önüne geçilmiş oluyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanların bakımı ve gençleştirmesi çalışmalarında üretime konu olan orman ürünlerini ormandan çıkarmak için havai hat sistemi kuruldu.

Üretim işlerinde çalışanlara kolaylık sağlayan ve orman emvalinin taşınması esnasında orman toprağı ve genç fidanlara zarar vermeden teknik bir çalışma imkanı sunan havai hat iş gücü ve zamandan da büyük oranda tasarruf sağlıyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Turgutlu Orman İşletme Şefi Engin Çar, Turgutlu Güney Mahallesi Oyukbaşı Mevkii'nde gerçekleştirilen bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ortaya çıkan orman ürünlerini taşımak için, normal şartlarda engebeli araziye haftalarca uğraşarak kamyonlar için bir yol yapılması ve bunun sonucunda orman toprağının da tahrip olduğunu belirtti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne tahsis edilen 500 metre kullanım uzunluğunda taşıyıcı halata sahip ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli havai hat ile haftalarca sürecek bir çalışmayı 1-2 günde bitirdiklerini söyleyen Orman İşletme Şefi Engin Çar, ormancılık çalışmalarının açık arazide yapılan dünyanın en tehlikeli işler sınıfında olduğunu bunun için de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da büyük bir özen ve dikkat gösterdiklerini sözlerine ekledi. Çar şunları söyledi: "Ormanların bakım ve gençleştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Arazinin şartları engebeli ve zor şartlarda çalışmaktayız. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından tahsisi yapılan havai hat makinesi ile tomruklarımızı, iş gücünden ve zamandan tasarruf ederek çekmekteyiz. Bilindiği üzere ormancılık faaliyetleri dünyanın en tehlikeli iş grupları arasında bulunmaktadır. Bu faaliyetlerimizi gerçekleştirirken birinci önceliğimiz iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerini almaktır."