Turgutlu'da parklar çocuklar için dezenfekte edildi - Son Dakika
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Turgutlu'da parklar çocuklar için dezenfekte edildi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi sokağa çıkacak olan çocuklar için çocuk oyun alanlarını dezenfekte etti.

Turgutlu'da parklar çocuklar için dezenfekte edildi, System.String[]

Turgutlu Belediyesi sokağa çıkacak olan çocuklar için çocuk oyun alanlarını dezenfekte etti.


Korona virüs salgını nedeniyle bir ayı aşkın süredir sokağa çıkamayan çocuklar bugün ilk kez 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Turgutlu Belediyesi ise çocukların sağlığını korumak amacıyla ilçedeki çocuk oyun alanlarının dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dezenfekte çalışmaları ile çocuk oyun alanlarında bulunan kaydırak, salıncak, tahterevalli gibi oyuncaklar ile banklar ve oyun alanlarının çevresi titizlikle dezenfekte edildi.


"Geleceğimizin aydınlık yarınları çocuklarımızın sağlığını korumak için her şeyi yapmaya hazırız" diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Korona virüs riski nedeniyle 20 yaş altı çocuk ve gençlerimiz bir aydan fazla süredir ilk kez bugün ve cuma günü sokağa çıkacaklar. Bugün 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkacak olan 14 yaş altı çocuklarımızın parkları, oyun alanlarını çok özlediklerini biliyoruz. Çocuklarımız serbest olacakları dört saatlik zaman diliminde oyun alanlarına heyecanla gelecek ve bu alanlarda keyifle vakit geçirecekler. Bu nedenle ekiplerimiz çocuklarımız ve ailelerimizin hiçbir endişe duymadan, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde oyun alanlarında vakit geçirmeleri için ilçemizdeki park ve çocuk oyun alanlarımızın tamamını titizlikle dezenfekte etti. Çocuklarımıza hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek güzel havanın ve oyun alanlarının keyfini çıkarmalarını diliyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:35 Kaynak: İHA


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