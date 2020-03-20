Turgutlu'da parklardaki banklar geçici süreyle kaldırıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, parklardaki banklar kaldırıldı.

Turgutlu Belediyesi, vatandaşların koronavirüs nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, parklarda bulunan banklar geçici olarak söküldü. Özellikle yaşlıların ve emeklilerin vakit geçirdiği Orta Park, Koza Park, Karpuzkaldıran Parkı ve Vergi Dairesi çevresindeki banklar, belediye ekiplerince sökülerek, götürüldü.Yetkililer, virüsün yayılmasının önüne geçilebilmesi için vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

- Manisa