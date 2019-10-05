Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da plastik kapaklar mama oluyor
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Turgutlu'da plastik kapaklar mama oluyor

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, ilçe genelinde toplanacak plastik kapaklardan elde edilecek gelir, barınaktaki hayvanların mama ihtiyacı için kullanılacak.

Turgutlu'da plastik kapaklar mama oluyor, System.String[]

Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında, ilçe genelinde toplanacak plastik kapaklardan elde edilecek gelir, barınaktaki hayvanların mama ihtiyacı için kullanılacak.


Turgutlu Belediyesi başlattığı proje ile hayvan barınağındaki sevimli dostların mama ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşlardan her renk plastik kapağı çöpe atmamalarını istedi. Akın, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başlattığı proje ile plastik kapakları geri dönüşüm sağlayarak buradan elde ettiğimiz gelir ile de belediyemiz hayvan tedavi ve bakım merkezimizdeki sevimli dostlarımıza mama alıyoruz. Yıl içerisinde mama alımı gerçekleştirdik. Okullarımızın öncülüğünde başlattığımız kampanyamıza vatandaşlarımız destek vermek ve sevimli dostlarımıza mama alımı için katkı yapmak isterlerse temizlik işleri müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacak. Eğer kapak sayısı fazla ise bizde bulunduğu yerden teslim alabiliriz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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