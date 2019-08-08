Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı
1 saat önce
Turgutlu'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.
Turgutlu Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:40 Kaynak: AA
'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polisler, Kurban Bayramı
öncesinde Koşukırı mevkisinde açılan kurban pazarında, sahte paraya, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı.
Hayvan satıcılarını bilgilendiren polisler, şüpheli durumlarda kendilerine haber verilmesini istedi.
Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı Maaşını alamadı, restoranı yaktı Adana Otogarı'nda unutulan çanta, polisi alarma geçirdi Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı