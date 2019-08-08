Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı

1 saat önce

Turgutlu'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.

Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı, System.String[]
Turgutlu'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde Koşukırı mevkisinde açılan kurban pazarında, sahte paraya, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı.
Hayvan satıcılarını bilgilendiren polisler, şüpheli durumlarda kendilerine haber verilmesini istedi.
Turgutlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı
Maaşını alamadı, restoranı yaktı Adana Otogarı'nda unutulan çanta, polisi alarma geçirdi Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:49:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]