Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı
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Turgutlu'da polisten sahte para uyarısı

1 saat önce

Turgutlu'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.

Turgutlu'da polis, kurban pazarı esnafını, sahte para konusunda uyardı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde Koşukırı mevkisinde açılan kurban pazarında, sahte paraya, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı.
Hayvan satıcılarını bilgilendiren polisler, şüpheli durumlarda kendilerine haber verilmesini istedi.
Turgutlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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