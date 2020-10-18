Turgutlu'da sağanak; 2 dere taştı, evler ve ahırlar su altında kaldı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Domuz ve Karataş dereleri taştı, 4 ev ve birçok ahır su altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çampınar Mahallesi'nde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren sağanağın ardından Domuz ve Karataş Deresi taşınca, mahallede birçok nokta sular altında kaldı. 670 nüfuslu ve 150 haneden oluşan mahallede çok sayıda ahırı su basarken, 4 evde de su baskınları meydana geldi. Mahalle muhtarı Kadir Şakar, derelerin taşması nedeniyle sel sularının etkili olduğunu, ekili alanların da sular altında kaldığını söyledi. Selde can kaybı olmadığı öğrenildi.