Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da sağanak etkili oldu
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Turgutlu'da sağanak etkili oldu

7 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, beklenen sağanak akşam saatlerinde etkili oldu.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, beklenen sağanak akşam saatlerinde etkili oldu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Turgutlu ilçesinde, saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.
Öte yandan, Turgutlu'daki   İzmir - Ankara yolu üzerinde yeni yapılan köprülü kavşakta aşırı su birikintisi nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Turgutlu'da sağanağın önümüzdeki hafta da etkili olacağı ve kentlilerin önlem almaları konusunda uyarıda bulundu. 


- Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
Turgutlu, Güncel
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