Turgutlu'da sağanak etkili oldu
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle sokak ve caddeler, sular altında kaldı. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Şehitler Mahallesi'ndeki kapalı otopark ve pazar yeri yağmur suyuyla dolarken, trafikte aksaklıklar meydana geldi. Araçların güçlükle ilerlediği kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. İtfaiye ekipleri, yağmurun dinmesinin ardından su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.
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