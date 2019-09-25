Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da sağanak etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Turgutlu'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu'da sağanak etkili oldu, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle sokak ve caddeler, sular altında kaldı. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Şehitler Mahallesi'ndeki kapalı otopark ve pazar yeri yağmur suyuyla dolarken, trafikte aksaklıklar meydana geldi. Araçların güçlükle ilerlediği kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. İtfaiye ekipleri, yağmurun dinmesinin ardından su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı
Psikolojisi bozulan ağabey, kardeşinin 3 ay önce boğularak öldüğü yerde kayboldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş türküsü söyledi Çocuk doğuran trans bireyin baba olma talebi reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 22:59:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da sağanak etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]