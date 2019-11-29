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Turgutlu'da sağanak etkili oldu

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin bazı caddelerinde su birikintileri oluştururken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin bazı caddelerinde su birikintileri oluştururken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Turgutlu'da, saat 16.30 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları bazı cadde ve sokakları dereye çevirdi. Rögarlar, yağmur sularının getirdiği çöpler nedeniyle tıkanırken, zemin ve bodrum katlarındaki kimi ev ve işyerlerini su bastı. Yolların suyla dolması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su basan ev, işyerleri ve sokaklarda, itfaiye, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, tahliye çalışması yaptı.Yağmurun ardından İzmir- Ankara Karayolu'nun Turgutlu- Ahmetli ilçeleri arasındaki kesiminde ortaya çıkan gökkuşağı ise görsel şölen sundu. Sürücüler, bu doğa olayını, araçlarını durdurup, fotoğrafladı.


Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
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