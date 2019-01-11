Son Dakika Haberleri: Turgutlu'da Sağanak, Su Baskınlarına Yol Açtı

Turgutlu'da Sağanak, Su Baskınlarına Yol Açtı

2 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Turgutlu'da Sağanak, Su Baskınlarına Yol Açtı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Turgutlu'da gece başlayarak etkisini sabaha doğru artıran sağanak, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar ve caddeler suyla dolup taştı. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri su baskınları için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nun, derslik bulunmayan zemin katına da su baskını yaşandı. Okula gelen itfaiye görevlileri, bodrum kata biriken suları, pompa ile boşalttı. Öte yandan, Koşukırı mevkiinde bir hayvan çiftliği de yağmur sularının altında kaldı. Herhangi bir hayvanın zarar görmediği belirtilirken, biriken suları itfaiye ekipleri tahliye etti. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

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